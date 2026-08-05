У Краматорській громаді на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей

На Донеччині з окремих територій Краматорської громади будуть примусово евакуйовувати дітей.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, рішення стосується 525 дітей із 424 родин. У самому Краматорську дітей вивозитимуть із найбільш небезпечних районів.
Евакуацію здійснюватимуть спільно з батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.
Керівник ОВА наголосив, що це вимушене рішення через погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських ударів. Він закликав батьків сприяти роботі евакуаційних груп і не зволікати з виїздом у безпечніші регіони.
- У липні на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію із дев'яти сіл Старосалтівської громади. Влада пішла на такий крок через те, що російські війська почали частіше й інтенсивніше обстрілювати громаду.