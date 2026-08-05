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У Краматорській громаді на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей

Рішення стосується 525 дітей із 424 родин.

У Краматорській громаді на Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей
Наслідки російського обстрілу Краматорська на Донеччині

На Донеччині з окремих територій Краматорської громади будуть примусово евакуйовувати дітей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, рішення стосується 525 дітей із 424 родин. У самому Краматорську дітей вивозитимуть із найбільш небезпечних районів.

Евакуацію здійснюватимуть спільно з батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.

Керівник ОВА наголосив, що це вимушене рішення через погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських ударів. Він закликав батьків сприяти роботі евакуаційних груп і не зволікати з виїздом у безпечніші регіони.

  • У липні на засіданні Ради оборони Харківської області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію із дев'яти сіл Старосалтівської громади. Влада пішла на такий крок через те, що російські війська почали частіше й інтенсивніше обстрілювати громаду.
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