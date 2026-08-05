На Закарпатті судитимуть військового ТЦК, який прикував чоловіка кайданками

ДБР завершило розслідування щодо працівника одного з районних ТЦК та СП Закарпатської області. Його обвинувачують у катуванні військовозобов’язаного.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Інцидент стався у березні 2026 року в одному з тимчасових мобілізаційних пунктів. Військовий намагався змусити чоловіка залишатися на території, тому прикував його кайданками до металевої драбини. У такому стані бранець залишався всю ніч.

Фігуранту інкримінують катування – умисне заподіяння фізичного та морального страждання, щоб змусити людину діяти проти її волі. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Крім того, триває окреме розслідування щодо інших посадовців цього ТЦК та СП. Їм раніше повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні військовозобов’язаних.