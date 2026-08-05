Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоПодії

На Закарпатті судитимуть військового ТЦК, який прикував чоловіка кайданками

Військовозобов'язаний залишався прикованим до драбини цілу ніч.

На Закарпатті судитимуть військового ТЦК, який прикував чоловіка кайданками
Затримали військового ТЦК та СП
Фото: ДБР

ДБР завершило розслідування щодо працівника одного з районних ТЦК та СП Закарпатської області. Його обвинувачують у катуванні військовозобов’язаного.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Інцидент стався у березні 2026 року в одному з тимчасових мобілізаційних пунктів. Військовий намагався змусити чоловіка залишатися на території, тому прикував його кайданками до металевої драбини. У такому стані бранець залишався всю ніч.

Фігуранту інкримінують катування – умисне заподіяння фізичного та морального страждання, щоб змусити людину діяти проти її волі. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Крім того, триває окреме розслідування щодо інших посадовців цього ТЦК та СП. Їм раніше повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні військовозобов’язаних.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies