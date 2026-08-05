Росія вбила людей на Сумщині: ворог атакував цивільний автомобіль

На Сумщині внаслідок російських атак загинули двоє людей. Серед мирних жителів є поранені.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
У Путивльській громаді російський дрон атакував цивільний автомобіль. Поруч із місцем удару перебувала 40-річна жінка. Вона отримала важкі поранення, врятувати її не вдалося.
Також у цій громаді через удари окупантів постраждали 2 місцевих жителів.
У лікарні помер 59-річний чоловік із Краснопільської громади. 1 серпня він отримав складні травми через атаку російського безпілотника по його будинку. Медики п’ять днів боролися за його життя.
У Краснопільській громаді постраждала жінка, яка їхала велосипедом. Попередньо, вона підірвалася на невідомому предметі. В ОВА припускають, що росіяни могли здійснити дистанційне мінування території.
- За вчора окупанти здійснили майже 70 обстрілів по 24 населених пунктах в 14 територіальних громадах Сумської області. За добу постраждали двоє цивільних жителів.
- Зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури.