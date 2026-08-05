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Росія вбила людей на Сумщині: ворог атакував цивільний автомобіль

Також є поранені серед місцевих жителів.

Росія вбила людей на Сумщині: ворог атакував цивільний автомобіль
Ілюстративне фото
Фото: unn.ua

На Сумщині внаслідок російських атак загинули двоє людей. Серед мирних жителів є поранені.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

У Путивльській громаді російський дрон атакував цивільний автомобіль. Поруч із місцем удару перебувала 40-річна жінка. Вона отримала важкі поранення, врятувати її не вдалося.

Також у цій громаді через удари окупантів постраждали 2 місцевих жителів.

У лікарні помер 59-річний чоловік із Краснопільської громади. 1 серпня він отримав складні травми через атаку російського безпілотника по його будинку. Медики п’ять днів боролися за його життя.

У Краснопільській громаді постраждала жінка, яка їхала велосипедом. Попередньо, вона підірвалася на невідомому предметі. В ОВА припускають, що росіяни могли здійснити дистанційне мінування території.

  • За вчора окупанти здійснили майже 70 обстрілів по 24 населених пунктах в 14 територіальних громадах Сумської області. За добу постраждали двоє цивільних жителів. 
  • Зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури.
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