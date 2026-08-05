На Сумщині унаслідок ударів росіян постраждали дві людини, пошкоджено житлові будинки

Унаслідок ударів ворога на території Сумщини за добу постраждали двоє цивільних жителів області.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури.
У Ямпільській громаді внаслідок удару БпЛА поранення отримав 64-річний чоловік.
У Буринській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в автомобіль травмований 37-річний чоловік.
У медичних закладах отримали допомогу 4 дітей – дівчата віком 2, 9 і 17 років та 3-річний хлопчик, а також жінки віком 30 і 39 років та 49-річний чоловік, які постраждали в ніч на 4 серпня внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами у Сумській громаді.
До медичного закладу звернувся 49-річний чоловік, який був травмований 2 серпня внаслідок влучання БпЛА в Сумській громаді.
Протягом доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 24 населених пунктах в 14 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Тростянецькій громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
- у Буринській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди, автомобіль;
- у Сумській громаді пошкоджено автомобілі;
- у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Новослобідській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Шосткинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Свеській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди;
- у Ямпільській, Березівській, Глухівській, Зноб-Новгородській, Есманьській, Шалигинській громадах внаслідок обстрілів, завданих раніше, пошкоджено приватні домоволодіння, у Березівській, Середино-Будській громадах – об’єкти цивільної інфраструктури.
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