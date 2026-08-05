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На Сумщині унаслідок ударів росіян постраждали дві людини, пошкоджено житлові будинки

Протягом доби окупанти здійснили майже 70 обстрілів по 24 населених пунктах в 14 територіальних громадах області.

На Сумщині унаслідок ударів росіян постраждали дві людини, пошкоджено житлові будинки
Фото: unn.ua

Унаслідок ударів ворога на території Сумщини за добу постраждали двоє цивільних жителів області. 

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, нежитлових приміщень та об’єктів цивільної інфраструктури.

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У Ямпільській громаді внаслідок удару БпЛА поранення отримав 64-річний чоловік. 

У Буринській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в автомобіль травмований 37-річний чоловік. 

У медичних закладах отримали допомогу 4 дітей – дівчата віком 2, 9 і 17 років та 3-річний хлопчик, а також жінки віком 30 і 39 років та 49-річний чоловік, які постраждали в ніч на 4 серпня внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами у Сумській громаді. 

До медичного закладу звернувся 49-річний чоловік, який був травмований 2 серпня внаслідок влучання БпЛА в Сумській громаді.

Протягом доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 24 населених пунктах в 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Тростянецькій громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
  •  у Буринській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди, автомобіль;
  • у Сумській громаді пошкоджено автомобілі;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Свеській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди;
  • у Ямпільській, Березівській, Глухівській, Зноб-Новгородській, Есманьській, Шалигинській громадах внаслідок обстрілів, завданих раніше, пошкоджено приватні домоволодіння, у Березівській, Середино-Будській громадах – об’єкти цивільної інфраструктури.

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