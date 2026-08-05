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Росія вдарила по 21 населеному пункту Харківщині, загинула жінка

Ворог застосував по області шість ракет, 10 керованих авіаційних бомб та 51 дрон різного типу.

Росія вдарила по 21 населеному пункту Харківщині, загинула жінка
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

Протягом минулої доби російська армія вдарила по 21 населеному пункті Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 7 людей.

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У Балаклії зазнали поранень жінки 87, 79 і 72 років. У Богодухові поранено жінок 61 і 44 років, отримали гостру реакцію на стрес жінки 65 і 65 років. 

У селі Огурцівка Шевченківської громади загинула 75-річна жінка.

Також медики надали допомогу 44-річній жінці, яка 3 серпня зазнала поранень у с. Рубіжне Вовчанської громади. 

Унаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Новоосинове Курилівської громади загинув 84-річний чоловік.

Ворог застосував по області шість ракет, 10 керованих авіаційних бомб та 51 дрон різного типу.

Під ударами опинилися Богодухівський, Куп’янський, Ізюмський, Харківський та Чугуївський райони.

У Богодухові, Балаклії, Барвінковому, Дергачах, Чугуєві та селах пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, гуртожиток, господарчі споруди та електромережі. Руйнувань зазнали цивільне підприємство, склад сільгосптехніки, магазини, адмінбудівля й автівки, а в селі Аркадіївка горіла пшениця.

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