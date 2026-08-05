Росія вдарила по 21 населеному пункту Харківщині, загинула жінка

Ворог застосував по області шість ракет, 10 керованих авіаційних бомб та 51 дрон різного типу.

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Протягом минулої доби російська армія вдарила по 21 населеному пункті Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 7 людей.

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У Балаклії зазнали поранень жінки 87, 79 і 72 років. У Богодухові поранено жінок 61 і 44 років, отримали гостру реакцію на стрес жінки 65 і 65 років.

У селі Огурцівка Шевченківської громади загинула 75-річна жінка.

Також медики надали допомогу 44-річній жінці, яка 3 серпня зазнала поранень у с. Рубіжне Вовчанської громади.

Унаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Новоосинове Курилівської громади загинув 84-річний чоловік.

Ворог застосував по області шість ракет, 10 керованих авіаційних бомб та 51 дрон різного типу.

Під ударами опинилися Богодухівський, Куп’янський, Ізюмський, Харківський та Чугуївський райони.

У Богодухові, Балаклії, Барвінковому, Дергачах, Чугуєві та селах пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, гуртожиток, господарчі споруди та електромережі. Руйнувань зазнали цивільне підприємство, склад сільгосптехніки, магазини, адмінбудівля й автівки, а в селі Аркадіївка горіла пшениця.