Через російський обстріл загинули шестеро працівників розподільчих центрів «Сільпо»

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Унаслідок російського обстрілу загинули шестеро працівників розподільчих центрів мережі «Сільпо».

Про це повідомила компанія у Facebook.

Через атаку виникли пожежі на двох розподільчих центрах. Інформацію про загальну кількість постраждалих наразі уточнюють.

У компанії зазначили, що перебувають на зв’язку з родинами загиблих і готові надати їм необхідну допомогу.