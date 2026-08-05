Через російський обстріл загинули шестеро працівників розподільчих центрів «Сільпо»

Унаслідок російського обстрілу загинули шестеро працівників розподільчих центрів мережі «Сільпо».
Про це повідомила компанія у Facebook.
Через атаку виникли пожежі на двох розподільчих центрах. Інформацію про загальну кількість постраждалих наразі уточнюють.
У компанії зазначили, що перебувають на зв’язку з родинами загиблих і готові надати їм необхідну допомогу.
- Вночі російська атака зруйнувала сортувальний центр «Нової пошти» в Києві. Жертвами удару стали 3 людей, ще 8 – поранені.
- Також ворог вдарив по двох ключових логістичних комплексах «Епіцентру», загинув працівник. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні, повідомили у компанії.
- Сьогодні вночі внаслідок російської атаки було зруйновано складський комплекс маркетплейсу ROZETKA у Броварах на Київщині. Це третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень.