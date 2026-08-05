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Через російський обстріл загинули шестеро працівників розподільчих центрів «Сільпо»

Пожежі стались одразу на 2 розподільчих центрах.

Через російський обстріл загинули шестеро працівників розподільчих центрів «Сільпо»
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Унаслідок російського обстрілу загинули шестеро працівників розподільчих центрів мережі «Сільпо».

Про це повідомила компанія у Facebook.

Через атаку виникли пожежі на двох розподільчих центрах. Інформацію про загальну кількість постраждалих наразі уточнюють.

У компанії зазначили, що перебувають на зв’язку з родинами загиблих і готові надати їм необхідну допомогу.

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