Також під удар потрапили склади російської армії.

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Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Під ураження потрапили пункти управління безпілотниками окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля Донецької області, а також Волфінського Курської області РФ.

Крім того, українські військові уразили пункт управління противника в районі Бахмута. Також Сили оборони завдали удару по переправі через річку Мокрі Яли поблизу села Веселе на Донеччині.

За інформацією Генштабу, російські війська використовували її для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Окремо українські захисники вдарили по складу матеріально-технічних засобів російської армії в Ішуні, що в тимчасово окупованому Криму.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації», – пообіцяли українські військові.