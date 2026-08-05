Злочинна організація ошукувала громадян Чехії під приводом “вигідних пропозицій”, а саме – інвестування у міжнародні торгівельні платформи.

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Україна та Чехія викрили шахрайський кол-центр, який ошукав інвесторів на понад 8,4 млн грн, повідомили у Національній поліції.

Зловмисників викрили слідчі поліції Києва разом з кіберполіцейськими Києва, фахівцями управління кримінального аналізу за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та спільно з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки.

Злочинна організація ошукувала громадян Чехії під приводом “вигідних пропозицій”, а саме – інвестування у міжнародні торгівельні платформи.

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Для пошуку жертв зловмисники використовували спеціалізований вебресурс, а під час подальшого телефонного спілкування переконували потерпілих вкладати кошти, обіцяючи надприбутки від біржової торгівлі.

Щоб отримати доступ до грошей, учасники групи схиляли потерпілих – переважно людей похилого віку – встановлювати на свої комп’ютерні пристрої програму віддаленого доступу. Отримавши контроль над пристроями та банківськими операціями, шахраї заволодівали коштами.

Для приховування походження викрадених грошей зловмисники переводили їх у криптовалюту.

Унаслідок дій аферистів встановлено щонайменше 9 потерпілих – громадяни Чехії. Сума коштів, яку в них виманили фігуранти, сягає 8,4 мільйона гривень у гривневому еквіваленті.

Правоохоронці з'ясували, що учасники оборудки орендували офісне приміщення у Києві, де облаштували шахрайський сall-центр, роботу якого координував 33-річний співорганізатор з Київської області. Кіберполіцейські зафіксували цифрові докази та відстежили рух грошових потоків зловмисників.

Поліцейські провели 40 обшуків та вилучили комп'ютерну техніку, нотатки, холодні криптогаманці, а також понад 33 тис. доларів і 20 тис. євро.

Залежно від ролі кожного учасника, правоохоронці повідомили співорганізатору та дев’ятьом виконавцям про підозру за ч. 3 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою, та за ч. 2 ст. 209 КК України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Максимальне покарання передбачає до 12 років ув’язнення.