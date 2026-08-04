Фігуранти видавали накази про відрядження працівників нібито для виконання робіт із приведення залізничної смуги відведення до належного стану.

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Правоохоронці провели сім обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання фігурантів

У Волинській області до суду скерували справу щодо місцевих посадовців Укрзалізниці про зведення працівниками будинку для керівника.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області, 38-річний керівник одного із підрозділів регіональної філії “Львівська залізниця” вирішив побудувати приватний будинок руками підлеглих співробітників. У спільники чоловік залучив рідного брата та ще двох керівників місцевих відокремлених підрозділів держпідприємства.

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Для реалізації оборудки фігуранти видавали накази про відрядження працівників нібито для виконання робіт із приведення залізничної смуги відведення до належного стану.

Однак відряджені залізничники жодних завдань на об’єктах перевізника не виконували. Після прибуття до місця відрядження працівників направляли на будівництво приватного житлового будинку на території Львівській області.

Упродовж кількох місяців близько 12 працівників у робочий час виконували будівельні та підсобні роботи, продовжуючи отримувати заробітну плату та передбачені законодавством виплати за службові відрядження.

Крім того, правоохоронці встановили, що під час будівництва використовувалися матеріали, які перебували на балансі державного підприємства. Щоб приховати їх фактичне використання, учасники групи оформлювали фіктивні документи про нібито списання матеріалів на потреби об’єктів регіональної філії “Львівська залізниця”.

Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 1 мільйон гривень.

Правоохоронці провели сім обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання фігурантів. У ході заходів вилучили документацію щодо будівництва приватного будинку, накази про службові відрядження, мобільні телефони, чорнові записи, а також готівку – 84 400 доларів, 8 100 євро та 357 тисяч гривень.

На підставі зібраних доказів у травні-червні цього року чотирьом посадовим особам регіональних структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт щодо чотирьох обвинувачених скеровано до суду.

Обвинуваченим загрожує до восьми років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.