Правоохоронці викрили схему незаконного вивезення військових із частин за $13 тис.

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ викрили групу, яка за гроші вивозила військовослужбовців із місць служби та допомагала їм переховуватися. За такі «послуги» ділки хотіли тисячі доларів.

Як пише пресслужба ДБР, організаторці схеми, спільнику-правоохоронцю та водію повідомили про підозру.

За версією слідства, схему організувала жителька Київської області. До неї вона залучила правоохоронця, який підшуковував водіїв, координував їхні дії та інструктував військовослужбовців, які самовільно залишити місце служби. Водії безпосередньо забирали військових із частин та перевозили їх до визначених місць.

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Перший задокументований такий випадок стався у жовтні 2025 року. За 13 тис. доларів учасники схеми організували втечу військовослужбовця. Вони допомогли приховати факт самовільного залишення служби, а надалі обіцяли оформити йому незаконне бронювання та підроблені документи добровольчого формування територіальної громади.

У червні 2026 року працівники ДБР задокументували ще дві спроби вивезення військовослужбовців. За кожну з них фігуранти планували отримати по 5 тисяч доларів. В одному з випадків вони додатково вимагали 2 тис. доларів нібито за «вирішення питання», якщо військовослужбовця затримають правоохоронці.

У липні 2026 року правоохоронці затримали учасників схеми після одержання 7 тис. доларів.

Організаторці та правоохоронцю повідомили про підозру у пособництві дезертирству та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Одного з водіїв підозрюють у пособництві дезертирству (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Також слідство встановило, що один із водіїв, який перевозив військовослужбовців, сам перебував у самовільному залишенні місця служби. Йому додатково інкримінують ч. 5 ст. 407 КК України.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Усіх підозрюваних тримають під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.