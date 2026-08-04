Президент України Володимир Зеленський погодив нові спецоперації СБУ для протидії російській агресії.

Про це він написав у телеграмі.

«Доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії. Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції», – розповів він.

Також в.о очільника відомства Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень.

«Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Дякую всім в СБУ, хто справді захищає нашу державу та людей», – додав Зеленський.