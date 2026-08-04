СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський погодив нові спецоперації СБУ для протидії російській агресії

Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень.

Зеленський погодив нові спецоперації СБУ для протидії російській агресії
Володимир Зеленський і Олександр Поклад
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський погодив нові спецоперації СБУ для протидії російській агресії.

Про це він написав у телеграмі

«Доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії. Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції», – розповів він.

Також в.о очільника відомства Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень. 

«Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Дякую всім в СБУ, хто справді захищає нашу державу та людей», – додав Зеленський. 

  • Минулого тижня бійці СБУ завдали успішних ударів по підприємствах військово-промислового комплексу, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, військових аеродромах, логістичних об'єктах та складах окупантів. 
  • Раніше СБУ на виконання наказу президента провела 40-денну операцію змушування Росії до миру. Бійці СБУ завдали успішних ударів по військових об’єктах, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, логістиці та морських цілях держави-агресора.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies