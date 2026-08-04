Президент України Володимир Зеленський погодив нові спецоперації СБУ для протидії російській агресії.
Про це він написав у телеграмі.
«Доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії. Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції», – розповів він.
Також в.о очільника відомства Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень.
«Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Дякую всім в СБУ, хто справді захищає нашу державу та людей», – додав Зеленський.
- Минулого тижня бійці СБУ завдали успішних ударів по підприємствах військово-промислового комплексу, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, військових аеродромах, логістичних об'єктах та складах окупантів.
- Раніше СБУ на виконання наказу президента провела 40-денну операцію змушування Росії до миру. Бійці СБУ завдали успішних ударів по військових об’єктах, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, логістиці та морських цілях держави-агресора.