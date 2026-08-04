Йдеться про так звані «бандеролі» – гібрид крилатої ракети та дрона.

Російські війська почали частіше застосовувати по Чернігівській області реактивні безпілотники. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Йдеться про так звані «бандеролі» – гібрид крилатої ракети та дрона. За словами голови ОВА, ці безпілотники мають швидкість польоту до 650 км/год, через що виникають складнощі для ППО.

«Їх важко збивати. Будемо ще підсилювати воїнів», – зазначив Чаус.

Голова ОВА також повідомив, що у липні ефективність української протиповітряної оборони в області становила близько 70%. За цей період захисники збили в небі над Чернігівщиною 865 ударних безпілотників. Ще близько 200 дронів були локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.