СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія почала масовані атаки по Чернігівщині реактивними дронами, – Чаус

Йдеться про так звані «бандеролі» – гібрид крилатої ракети та дрона.

Росія почала масовані атаки по Чернігівщині реактивними дронами, – Чаус
В'ячеслав Чаус
Фото: Чернігівська ОВА

Російські війська почали частіше застосовувати по Чернігівській області реактивні безпілотники. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Йдеться про так звані «бандеролі» – гібрид крилатої ракети та дрона. За словами голови ОВА, ці безпілотники мають швидкість польоту до 650 км/год, через що виникають складнощі для ППО.

«Їх важко збивати. Будемо ще підсилювати воїнів», – зазначив Чаус.

Голова ОВА також повідомив, що у липні ефективність української протиповітряної оборони в області становила близько 70%. За цей період захисники збили в небі над Чернігівщиною 865 ударних безпілотників. Ще близько 200 дронів були локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

  • 2 серпня чернігівські прикордонники збили російський дрон ZALA на рекордній висоті 6858 метрів. За інформацією ДПСУ, російський безпілотник уразили оператори FPV-перехоплювача STING. Це найбільша висота ураження для підрозділів, які перебувають на Чернігівщині.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies