Вибухи по полігоні у Хмельницькому: правоохоронці перевіряють дві версії

Розглядають порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії на місці неконтрольованої детонації боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькому. Слідство перевіряє дві основні версії події: порушення під час перевезення та розвантаження боєприпасів або диверсію.

Про це розповіли у ДБР.

Працівники ДБР у взаємодії з командуванням Сил спеціальних операцій ЗСУ, Нацполіцією та ДСНС працюють на місці події та беруть участь у ліквідації її наслідків.

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Станом на 3 серпня 2026 року п’ятеро військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини.

Одна з версій слідства – можливе порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, яке могло спричинити перший вибух і подальшу детонацію. Також перевіряється версія диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння.

Під час пошукових робіт виявили фрагменти тіл. Їх передали для проведення судово-медичних та молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих. Призначено й інші необхідні експертизи. Внаслідок вибухів восьмеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості. Загрози їхньому життю немає. Інформації про травмованих цивільних не надходило.

Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Вилучили документацію, яка стосується зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів. Після завершення детонації провели попередній огляд місця події.

Працівники ДСНС продовжують розмінування території за межами військового об’єкта. Для подальшої роботи безпосередньо на полігоні створять спеціальну комісію. Також фіксують пошкодження житлових будинків та іншого майна поблизу військового об’єкта.

Попередня кваліфікація – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

Досудове розслідування триває.

Що відомо про вибухи