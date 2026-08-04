Російська армія влаштувала «полювання» дроном на мешканця Миколаївщини, який торгував на ринку.

Про це розповіли у Національній поліції.

Там показали відео і зазначили, що чоловік на ньому не має жодних ознак комботанта, він просто торгує на ринку. Однак для військових країни-агресора він все одно – ціль.

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«На щастя, 52-річний житель Миколаївської області вижив. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Медики надають постраждалому необхідну допомогу», – повідомили правоохоронці.

Поліція вживає заходів задля належного документування чергового воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.

Також наголошують: якщо ви помітили дрон, ні в якому разі не намагайтеся його знімати, а негайно шукайте укриття.