Росіяни учора били по Харківській області дронами, артилерією і КАБом

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Росія протягом 3 серпня атакувала 19 населених пунктів Харківської області. Одна людина убита, поранені семеро, зокрема дитина.

В селі Задонецьке постраждали чоловіки 63 і 67 років, 86-річна і двоє 49-річних жінок; у сел. Старий Мерчик Валківської громади зазнав поранень 8-річний хлопчик, гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка; у с. Березівка Шевченківської громади загинув 72-річний чоловік, поранено 86-річну жінку. Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

«Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка 7 липня зазнала поранень у с. Широке Старосалтівської громади», – сказав він.

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У Харкові росіяни атакували дроном Новобаварський район. Загалом за одну добу вони використали по області:

1 ракету;

1 КАБ;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

6 БпЛА типу «Молния»;

8 fpv-дронів;

46 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Одноробівка), приватний будинок, багатоквартирний будинок (сел. Золочів), комбайн (с. Цапівка), приватний будинок (с. Степне);

у Куп’янському районі пошкоджено магазин (с. Заміст), 2 автомобілі (с. Федорівка), 2 приватні будинки (с. Садовод, с. Раївка), 2 господарчі споруди (с. Старий Чизвик);

в Ізюмському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Малинівка), цивільне підприємство (с. Оскіл), 2 приватні будинки (с. Крючки, сел. Борова);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білаші), вантажний автомобіль (с. Безруки);

у Чугуївському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 3 автомобілі (с. Задонецьке).

Фото: Олег Синєгубов Facebook Удар по Золочеву

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 246 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 49 684 людини.