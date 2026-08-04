Росіяни учора били по Харківській області дронами, артилерією і КАБом

Росія протягом 3 серпня атакувала 19 населених пунктів Харківської області. Одна людина убита, поранені семеро, зокрема дитина.
В селі Задонецьке постраждали чоловіки 63 і 67 років, 86-річна і двоє 49-річних жінок; у сел. Старий Мерчик Валківської громади зазнав поранень 8-річний хлопчик, гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка; у с. Березівка Шевченківської громади загинув 72-річний чоловік, поранено 86-річну жінку. Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.
«Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка 7 липня зазнала поранень у с. Широке Старосалтівської громади», – сказав він.
У Харкові росіяни атакували дроном Новобаварський район. Загалом за одну добу вони використали по області:
- 1 ракету;
- 1 КАБ;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 6 БпЛА типу «Молния»;
- 8 fpv-дронів;
- 46 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Одноробівка), приватний будинок, багатоквартирний будинок (сел. Золочів), комбайн (с. Цапівка), приватний будинок (с. Степне);
- у Куп’янському районі пошкоджено магазин (с. Заміст), 2 автомобілі (с. Федорівка), 2 приватні будинки (с. Садовод, с. Раївка), 2 господарчі споруди (с. Старий Чизвик);
- в Ізюмському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Малинівка), цивільне підприємство (с. Оскіл), 2 приватні будинки (с. Крючки, сел. Борова);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білаші), вантажний автомобіль (с. Безруки);
- у Чугуївському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 3 автомобілі (с. Задонецьке).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 246 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 49 684 людини.