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Росіяни учора били по Харківській області дронами, артилерією і КАБом

Ворог вбив одну людину, серед потерпілих – дитина. 

Росіяни учора били по Харківській області дронами, артилерією і КАБом
Золочів
Фото: Олег Синєгубов facebook

Росія протягом 3 серпня атакувала 19 населених пунктів Харківської області. Одна людина убита, поранені семеро, зокрема дитина.

В селі Задонецьке постраждали чоловіки 63 і 67 років, 86-річна і двоє 49-річних жінок; у сел. Старий Мерчик Валківської громади зазнав поранень 8-річний хлопчик, гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка; у с. Березівка Шевченківської громади загинув 72-річний чоловік, поранено 86-річну жінку. Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов

«Також медики надали допомогу 70-річній жінці, яка 7 липня зазнала поранень у с. Широке Старосалтівської громади», – сказав він. 

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У Харкові росіяни атакували дроном Новобаварський район. Загалом за одну добу вони використали по області:

  • 1 ракету;
  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 6 БпЛА типу «Молния»;
  • 8 fpv-дронів;
  • 46 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди (с. Одноробівка), приватний будинок, багатоквартирний будинок (сел. Золочів), комбайн (с. Цапівка), приватний будинок (с. Степне); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено магазин (с. Заміст), 2 автомобілі (с. Федорівка), 2 приватні будинки (с. Садовод, с. Раївка), 2 господарчі споруди (с. Старий Чизвик); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Малинівка), цивільне підприємство (с. Оскіл), 2 приватні будинки (с. Крючки, сел. Борова);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білаші), вантажний автомобіль (с. Безруки); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 3 автомобілі (с. Задонецьке).

Удар по Золочеву
Фото: Олег Синєгубов Facebook
Удар по Золочеву

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 246 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 49 684 людини.

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