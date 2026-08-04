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У Росії поскаржилися на атаку безпілотників і пожежі, зокрема у Московському регіоні

Кажуть, що є загиблі та поранені. 

У Росії поскаржилися на атаку безпілотників і пожежі, зокрема у Московському регіоні
Пожежа у Росії
Фото: Astra

У ніч на 4 серпня в Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Горіли склади у Московському регіоні, були пожежі у Ленінградській та Нижегородській області. Пишуть, що є загиблі та поранені. 

Як повідомляє Astra, у підмосковному Чехові начебто атакований складський комплекс Новосілки.

Губернатор Воробйов написав, що було «кілька загорянь», і найбільше - на складі. Також скаржиться, що пошкоджено електропідстанцію та адміністративну будівлю. Він повідомив про пʼятьох загиблих і шістьох поранених.

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Пожежа у Росії
Фото: Astra
Пожежа у Росії

А губернатор Ленінградської області повідомив про пошкодження у складському приміщенні біля н.п. Червоний бір та про одного постраждалого. Очевидці публікували кадри із пожежею на території логістичного комплексу.

Видання пише, що дим зафіксували над територією, на якій розташовані два складські комплекси: Wildberries та «Лента». 

Площа складського комплексу Wildberries складає 154 000 кв. м., «Лєнти» - 70 000 кв. м.

Фото: Astra

У Кстово Нижегородської області пожежа та задимлення. Пізніше губернатор Тверської області написав, що пошкоджений склад «Вайлдберріз» у селищі Еммаус Калінінського округу. 

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