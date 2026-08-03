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Швеція викликала представника Росії через останні обстріли України та порушення повітряного простору НАТО

В МЗС Швеції також згадали про постраждалу внаслідок атаки по Києві будівлю посольства Литви.

Швеція викликала представника Росії через останні обстріли України та порушення повітряного простору НАТО
Фото: Pixabay

До Міністерства закордонних справ Швеції викликали представника Росії через останні атаки по Україні та порушення повітряного простору країн-членів НАТО.

Про це пише "Європейська правда", посилаючись на пресслужбу відомства.

Міністерство закордонних справ Швеції 3 серпня викликало тимчасового повіреного РФ у зв’язку з останніми російськими обстрілами України, внаслідок яких загинули і постраждали цивільні та цивільна інфраструктура.   

У відомстві також зазначили, що під час ударів по Києву в ніч проти 1 серпня постраждала будівля посольства Литви, а 24 липня зазнала руйнувань будівля почесного консульства Латвії у Слов’янську. 

"Під час виклику засудили агресію РФ проти України, а також нещодавні порушення Росією повітряного простору союзників. Також наголосили на зобов’язанні Росії дотримуватися міжнародного гуманітарного права", – йдеться у заяві. 

  • 1 серпня Литва викликала представника РФ через пошкодження посольства російською ракетою в Києві. У МЗС України також висловили солідарність із Литвою.
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