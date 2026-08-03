У Ліхтенштейні хакери зламали реєстр, призначений для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму

У Ліхтенштейні хакери отримали доступ до реєстру, призначеного для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Унаслідок кібератаки було отримано доступ до даних близько 31 тисячі осіб, внесених до реєстру Ліхтенштейну, який містить інформацію про людей, пов’язаних із компаніями та фондами в цьому князівстві.
За даними уряду, доступ до «реєстру економічних бенефіціарів» хакери отримали в ніч із середи на четвер минулого тижня.
Про порушення стало відомо в четвер. Після цього влада вжила заходів для захисту даних і відключила систему.
Уряд заявив, що немає жодних ознак того, що будь-які дані були змінені або видалені. Створена кризова група для розслідування кібератаки.
Реєстр осіб, які стоять за компаніями, фондами та трастовими структурами, є частиною заходів із боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Ліхтенштейн – держава з населенням близько 40 тисяч осіб, розташована між Швейцарією та Австрією. Фінансовий сектор є основою її економіки.