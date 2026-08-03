У Ліхтенштейні хакери зламали реєстр, призначений для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму

Унаслідок кібератаки було отримано доступ до даних близько 31 тисячі осіб.

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У Ліхтенштейні хакери отримали доступ до реєстру, призначеного для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Про це пише АР.

Унаслідок кібератаки було отримано доступ до даних близько 31 тисячі осіб, внесених до реєстру Ліхтенштейну, який містить інформацію про людей, пов’язаних із компаніями та фондами в цьому князівстві.

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За даними уряду, доступ до «реєстру економічних бенефіціарів» хакери отримали в ніч із середи на четвер минулого тижня.

Про порушення стало відомо в четвер. Після цього влада вжила заходів для захисту даних і відключила систему.

Уряд заявив, що немає жодних ознак того, що будь-які дані були змінені або видалені. Створена кризова група для розслідування кібератаки.

Реєстр осіб, які стоять за компаніями, фондами та трастовими структурами, є частиною заходів із боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Ліхтенштейн – держава з населенням близько 40 тисяч осіб, розташована між Швейцарією та Австрією. Фінансовий сектор є основою її економіки.