Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСвіт

У Ліхтенштейні хакери зламали реєстр, призначений для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму

Унаслідок кібератаки було отримано доступ до даних близько 31 тисячі осіб.

У Ліхтенштейні хакери зламали реєстр, призначений для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

У Ліхтенштейні хакери отримали доступ до реєстру, призначеного для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Про це пише АР

Унаслідок кібератаки було отримано доступ до даних близько 31 тисячі осіб, внесених до реєстру Ліхтенштейну, який містить інформацію про людей, пов’язаних із компаніями та фондами в цьому князівстві. 

Реклама

За даними уряду, доступ до «реєстру економічних бенефіціарів» хакери отримали в ніч із середи на четвер минулого тижня. 

Про порушення стало відомо в четвер. Після цього влада вжила заходів для захисту даних і відключила систему.

Уряд заявив, що немає жодних ознак того, що будь-які дані були змінені або видалені. Створена кризова група для розслідування кібератаки.

Реєстр осіб, які стоять за компаніями, фондами та трастовими структурами, є частиною заходів із боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Ліхтенштейн – держава з населенням близько 40 тисяч осіб, розташована між Швейцарією та Австрією. Фінансовий сектор є основою її економіки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies