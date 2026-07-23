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У “Новій пошті” попередили про фейкові листи з погрозами податкових перевірок

Підрозділ кібербезпеки компанії працює над припиненням цієї фішингової кампанії.

У “Новій пошті” попередили про фейкові листи з погрозами податкових перевірок
Фото: Нова пошта

Кіберзлочинці знову розсилають українцям фейкові листи про нібито невідповідність показників звітності від імені “Нової пошти” та погрожують податковими перевірками.

Про це повідомили у компанії.

Наголошується, що ці листи не мають жодного відношення до “Нової пошти” чи будь-якої іншої компанії групи NOVA.

“Шахраї використовують залякування: вони пишуть про вигадані помилки під час аудиту, тиснуть терміновістю та вимагають відкрити вкладення, щоб зробити коригування”, – йдеться у пресрелізі.

Людей закликали:

  • перевіряти адресу відправника – листи від Нової пошти приходять тільки з офіційних доменів. Звертайте увагу на підозрілі зміни чи помилки в написанні;
  • не відкривати листи від незнайомих відправників і не переходьте за посиланнями;
  • відкривши підозріле вкладення або якщо ви перейшли за сумнівним посиланням, бажано якомога швидше змінити паролі на ваших акаунтах та перевірте, чи немає у вас інших активних сесій. Якщо виявили підозрілу активність, завершіть всі невідомі сесії через налаштування безпеки ваших акаунтів;
  • увімкнути двофакторну аутентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банкінгу та інших важливих акаунтів – це значно підвищує захист від несанкціонованого доступу.
  • якщо ви отримали такий лист – перемістіть його в спам і видаліть. Це допоможе зменшити ризик повторної розсилки та захистить інших користувачів.

Підрозділ кібербезпеки “Нової пошти” працює над припиненням цієї фішингової кампанії та взаємодіє з відповідними службами та провайдерами для обмеження діяльності шахраїв.

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