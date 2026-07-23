Зеленський: Росія може готувати на осінь нову мобілізацію

Росія готує нові удари та розширення війни проти України, а також, ймовірно, готує на осінь мобілізацію. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу з нагоди візиту ірландського прем'єр-міністра Мікхола Мартіна, передає кореспондент LB. Президент подякував Ірландії за новий пакет допомоги та підтримку санкцій проти агресора.

Також обговорили російські схеми і ланцюжки постачання, зокрема компонентів для ракет і авіації. Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні підняли питання зупинки європейського фінансування організацій, зокрема спортивних, що допускають участь спортсменів країни-агресорки під їхнім прапором.

«Більшість цих спортсменів чітко підтримують війну та пов'язані з російською армією», – сказав президент України.

Він проінформував прем'єр-міністра про роботу України в сфері дипломатії, зокрема вчорашні перемовини зі США про те, як змусити Росію припинити війну. Але зараз війна триває, і головна потреба України – це ППО, ракети для Patriot та інших систем.