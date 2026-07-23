На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росія може готувати на осінь нову мобілізацію

Президент заслухав учора доповіді розвідок. 

Зеленський: Росія може готувати на осінь нову мобілізацію
Армія окупантів
Фото: змі окупантів

Росія готує нові удари та розширення війни проти України, а також, ймовірно, готує на осінь мобілізацію. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу з нагоди візиту ірландського прем'єр-міністра Мікхола Мартіна, передає кореспондент LB. Президент подякував Ірландії за новий пакет допомоги та підтримку санкцій проти агресора.

Також обговорили російські схеми і ланцюжки постачання, зокрема компонентів для ракет і авіації. Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні підняли питання зупинки європейського фінансування організацій, зокрема спортивних, що допускають участь спортсменів країни-агресорки під їхнім прапором. 

«Більшість цих спортсменів чітко підтримують війну та пов'язані з російською армією», – сказав президент України.

Він проінформував прем'єр-міністра про роботу України в сфері дипломатії, зокрема вчорашні перемовини зі США про те, як змусити Росію припинити війну. Але зараз війна триває, і головна потреба України – це ППО, ракети для Patriot та інших систем. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies