СБУ виявила нові факти застосування Росією боєприпасів із збідненим ураном

Небезпечні складові знайшли в ударних дронах типу «Герань-2», якими окупанти атакували Чернігівщину протягом квітня-червня 2026 року.

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СБУ виявила ще 6 фактів застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном під час обстрілів Чернігівщини.

Як розповіли у спецслужбі, контррозвідка та слідчі задокументували нові факти застосування ворогом таких боєприпасів. Зокрема небезпечні складові виявлено в ударних дронах типу «Герань-2», якими окупанти атакували Чернігівщину протягом квітня-червня 2026 року.

Зʼясували, що ворог використовує радіоактивні елементи у ракетах Р-60М, які пристосував до використання на своїх БпЛА.

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Під час огляду місць «прильотів» російських безпілотників та радіологічного обстеження їхніх бойових частин слідчо-оперативна група та фахівці ДСНС зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів.

Водночас рівень гамма-випромінювання окремих уламків ворожих дронів становив від 8,3 до 24 мкЗв/год, за допустимої санітарної норми 0,3 мкЗв/год. Такий радіаційний фон несе безпосередню загрозу здоров’ю людини та навколишньому середовищу.

Експертиза встановила, що бойові частини цих ракет містять ядерний матеріал, ідентифікований як Уран-235 та Уран-238.

Наявність радіоактивних компонентів підтвердило дозиметричне обладнання та мобільні автоматизовані радіологічні комплекси.

Фото: СБУ Дослідження знайдених боєприпасів

Після виявлення та дослідження небезпечні боєприпаси нейтралізували.

За цими фактами слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Українців закликають бути обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів. У жодному разі не наближайтеся до таких предметів, не торкайтеся й не переміщуйте їх. Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про небезпечну знахідку за номерами гарячих ліній: СБУ – 1516, ДСНС – 101 або Нацполіції – 102.

Докладно про такі дрони читайте в матеріалі Тетяни Негоди: «Ракета з ураном: навіщо росіяни застосували "радіоактивний шахед" і чи є така зброя великою загрозою».