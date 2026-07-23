Сибіга запросив міністра закордонних справ Молдови до Києва

Очільник МЗС Андрій Сибіга поспілкувався телефоном з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм.
Про це йдеться у пресрелізі міністерства.
Сибіга ще раз привітав свого колегу з повторним призначенням на посаду.
Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, спільні наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів.
Особливу увагу дипломати приділили ситуації з безпекою в Чорному морі.
“Постійні атаки Росії на цивільні судна та портову інфраструктуру України становлять пряму загрозу свободі судноплавства в Чорному морі. Їхні наслідки виходять далеко за межі України, впливаючи на регіональну та глобальну продовольчу безпеку”, – сказав Сибіга.
Міністри домовилися продовжувати співпрацю з партнерами для зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна.
“Ми також домовилися підтримувати тісну координацію, і я запросив віцепрем’єр-міністра Міхая Попшоя відвідати Україну найближчим часом", – зазначив очільник МЗС України.
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