Сибіга запросив міністра закордонних справ Молдови до Києва

Дипломати обговорили сьогодні спільні наступні кроки на шляху до вступу у Євросоюз.

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Очільник МЗС Андрій Сибіга поспілкувався телефоном з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства.

Сибіга ще раз привітав свого колегу з повторним призначенням на посаду.

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Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного, спільні наступні кроки на шляху до вступу в ЄС та наголосили на важливості беззастережного відкриття всіх переговорних кластерів.

Особливу увагу дипломати приділили ситуації з безпекою в Чорному морі.

“Постійні атаки Росії на цивільні судна та портову інфраструктуру України становлять пряму загрозу свободі судноплавства в Чорному морі. Їхні наслідки виходять далеко за межі України, впливаючи на регіональну та глобальну продовольчу безпеку”, – сказав Сибіга.

Міністри домовилися продовжувати співпрацю з партнерами для зміцнення стійкості альтернативних логістичних шляхів та маршрутів експорту зерна.

“Ми також домовилися підтримувати тісну координацію, і я запросив віцепрем’єр-міністра Міхая Попшоя відвідати Україну найближчим часом", – зазначив очільник МЗС України.