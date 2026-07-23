На Херсонщині дрони вдарили по будівлі рятувального підрозділу

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В одному з населених пунктів Херсонської області російські БпЛА влучили по будівлі пожежно-рятувального підрозділу. Про наслідки розповіли у пресслужбі ДСНС України.

На місці удару дронами виникла пожежа. Боротись з полум’ям рятувальникам довелось під загрозою повторних атак. Працівники ДСНС ліквідували займання, особовий склад, на щастя, не постраждав.

Рятувальники наголошують, що окупанти свідомо б’ють по них, попри це, працівники ДСНС продовжують виконувати свої обов’язки.

Фото: ДСНС України Удар по будівлі рятувальників

Фото: ДСНС України Удар по будівлі рятувальників

Що відомо про останні удари росіян по рятувальниках?