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На Херсонщині дрони вдарили по будівлі рятувального підрозділу

Особовий склад працівників ДСНС не постраждав.

На Херсонщині дрони вдарили по будівлі рятувального підрозділу
Росіяни вдарили дронами по рятувальниках
Фото: ДСНС України

В одному з населених пунктів Херсонської області російські БпЛА влучили по будівлі пожежно-рятувального підрозділу. Про наслідки розповіли у пресслужбі ДСНС України.

На місці удару дронами виникла пожежа. Боротись з полум’ям рятувальникам довелось під загрозою повторних атак. Працівники ДСНС ліквідували займання, особовий склад, на щастя, не постраждав.

Рятувальники наголошують, що окупанти свідомо б’ють по них, попри це, працівники ДСНС продовжують виконувати свої обов’язки.

Удар по будівлі рятувальників
Фото: ДСНС України
Удар по будівлі рятувальників

Удар по будівлі рятувальників
Фото: ДСНС України
Удар по будівлі рятувальників

Що відомо про останні удари росіян по рятувальниках?

  • Російська армія поранила у Дніпропетровській області трьох рятувальників, які працювали на пожежі будинку. Окупанти обстріляли працівників ДСНС у Нікопольському районі.
  • Також ворожі війська запустили дрон по працівниках ДСНС на Запоріжжі, один з них постраждав і був госпіталізований з осколковими пораненнями.
  • На початку липня під атаку ворога потрапила пожежно-рятувальна частина на Донеччині. Тоді, на щастя, вдалось обійтись без потерпілих.
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