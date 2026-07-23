Двоє мешканців Запорізької області загинули, семеро поранені через агресію РФ

Упродовж минулої роби російська армія вбила на Запоріжжі двох людей. Ще семеро осіб поранені. Загалом упродовж доби окупанти завдали 913 ударів по 52 населених пунктах області.

Як розповів начальник ОВА Іван Федоров, вчора російський безпілотник спричинив пожежу на території цивільного підприємства Запоріжжя, там були поранені люди. Також ворожі авіабомби ударили по Лежиному, зруйнували будинки. Під завалами були люди.

Війська РФ здійснили 19 авіаційних ударів по Біленькому, Лежиному, Таврійському, Юліївці, Зірниці, Мирівці, Зеленій Діброві, Барвінівці, Юрківці, Зарічному, Новому Полю, Оріхову, Преображенці, Сонячному, Свободі, Широкому.

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678 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Розумівку, Зеленопілля, Річне, Новояковлівку, Григорівку, Новоолександрівку, Сорочине, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове та Добропілля.

Зафіксований обстріл із РСЗВ по Канівському.

215 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Веселянці, Григорівці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

Надійшло 78 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.