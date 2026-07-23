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Гідрометцентр: в четвер на півдні та заході України очікуються дощі, температурний максимум +29°

В Одесі очікуються значні дощі та грози.

Гідрометцентр: в четвер на півдні та заході України очікуються дощі, температурний максимум +29°
Фото: pixabay

В четвер, 23 липня, в південній частині України очікуються дощі та грози.  На заході також вдень можливі короткочасні дощі. На решті території без опадів. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 23 липня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 23 липня

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"На висотах з північного заходу продовжуватиме надходити прохолодне повітря, тому розраховуємо й на прохолодну вночі та помірно теплу погоду вдень, а найтепліше - на півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-західний,  5-10 м/с. 

Температура повітря вночі 10-15°, на півдні та сході країни 14-19°; вдень 21-26°, у східних областях до 29°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 12-17°. 

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі 10-15°, вдень 21-26°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

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