Окупаційна влада Харківщини відкрила кримінальну справу проти гурту "Жадан і собаки"

Музикантів звинувачують у дискредитації російських збройних сил та фінансуванні Сил оборони України.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Окупаційне Управління внутрішніх справ Харківської області відкрило кримінальну справу проти гурту «Жадан і Собаки». Музикантів звинувачують у дискредитації російських збройних сил та фінансуванні Сил оборони України.

Про це пише Радіо Хартія, посилаючись на повідомлення Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Харківської області.

Це створений Росією псевдоправоохоронний орган при окупаційній адміністрації захопленої частини Харківської області. Після контрнаступу Сил оборони України восени 2022 року та звільнення більшої частини Харківської області керівництво «адміністрації» переховується в Росії.

Реклама

Як пише видання, у квітні 2025 року так звана Військово-цивільна адміністрації Харківської області вже повідомляла про кримінальне переслідування Сергія Жадана. Нинішня заява розширює коло фігурантів, тепер це всі музиканти гурту «Жадан і собаки».

Проте, як зазначають юристи, такі рішення окупаційної влади не мають юридичних наслідків за межами окупованої території.

За даними Медійної ініціативи за права людини, станом на травень 2026 року Росія відкрила щонайменше 2441 кримінальне провадження проти громадян України. Із них 1717 завершилися обвинувальними вироками.

Серед фігурантів — військові, журналісти, волонтери, представники місцевої влади та цивільні. Людей звинувачують в екстремізмі, тероризмі, шпигунстві та засуджують до десятків років тюрми.