Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупаційна влада Харківщини відкрила кримінальну справу проти гурту "Жадан і собаки"

Музикантів звинувачують у дискредитації російських збройних сил та фінансуванні Сил оборони України.

Окупаційна влада Харківщини відкрила кримінальну справу проти гурту "Жадан і собаки"
Гурт "Жадан і собаки"
Фото: facebook

Окупаційне Управління внутрішніх справ Харківської області відкрило кримінальну справу проти гурту «Жадан і Собаки». Музикантів звинувачують у дискредитації російських збройних сил та фінансуванні Сил оборони України. 

Про це пише Радіо Хартія, посилаючись на повідомлення Управління внутрішніх справ Військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Харківської області.

Це створений Росією псевдоправоохоронний орган при окупаційній адміністрації захопленої частини Харківської області. Після контрнаступу Сил оборони України восени 2022 року та звільнення більшої частини Харківської області керівництво «адміністрації» переховується в Росії.

Реклама

Як пише видання, у квітні 2025 року так звана Військово-цивільна адміністрації Харківської області вже повідомляла про кримінальне переслідування Сергія Жадана. Нинішня заява розширює коло фігурантів, тепер це всі музиканти гурту «Жадан і собаки».

Проте, як зазначають юристи, такі рішення окупаційної влади не мають юридичних наслідків за межами окупованої території.

За даними Медійної ініціативи за права людини, станом на травень 2026 року Росія відкрила щонайменше 2441 кримінальне провадження проти громадян України. Із них 1717 завершилися обвинувальними вироками.

Серед фігурантів — військові, журналісти, волонтери, представники місцевої влади та цивільні. Людей звинувачують в екстремізмі, тероризмі, шпигунстві та засуджують до десятків років тюрми. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies