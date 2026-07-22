Росія вдруге за день атакувала АЗС у Харкові: постраждала цивільна

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У Харкові російські війська вдруге за день завдали удару FPV-дроном по автозаправній станції. Внаслідок атаки сталася пожежа, постраждала 22-річна жінка.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

За даними рятувальників, після влучання дрона загорілися ємність із газом та вантажний автомобіль. Площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів.

Попередньо, 22-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надають необхідну допомогу.

Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС. На місці також працювали медики та правоохоронці.