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Росія вдруге за день атакувала АЗС у Харкові: постраждала цивільна

Внаслідок атаки виникла пожежа.

Росія вдруге за день атакувала АЗС у Харкові: постраждала цивільна
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС Харківської області

У Харкові російські війська вдруге за день завдали удару FPV-дроном по автозаправній станції. Внаслідок атаки сталася пожежа, постраждала 22-річна жінка.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

За даними рятувальників, після влучання дрона загорілися ємність із газом та вантажний автомобіль. Площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів.

Попередньо, 22-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надають необхідну допомогу.

Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС. На місці також працювали медики та правоохоронці.

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