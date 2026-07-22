Росія вдруге за день атакувала АЗС у Харкові: постраждала цивільна

У Харкові російські війська вдруге за день завдали удару FPV-дроном по автозаправній станції. Внаслідок атаки сталася пожежа, постраждала 22-річна жінка.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
За даними рятувальників, після влучання дрона загорілися ємність із газом та вантажний автомобіль. Площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів.
Попередньо, 22-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надають необхідну допомогу.
Пожежу ліквідували підрозділи ДСНС. На місці також працювали медики та правоохоронці.
- Російська армія вдарила сьогодні по трьох районах Харкова, є шестеро постраждалих. Внаслідок влучання виникла пожежа, горить вантажний автомобіль. Сталося займання паливороздавальної колонки.