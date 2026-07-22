Радник глави Військового комітету НАТО висловився про призначення Драпатого головкомом ЗСУ

Стратегія підтримки України з боку Альянсу залишається чіткою і непохитною попри кадрові зміни.
Про це заявив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв'язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро, передає «Суспільне».
За словами Галофоро, у співпраці між військовими не буде жодних змін, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно.
Посадовець також зазначив, що особисто ніколи раніше не зустрічався з Драпатим, але очікує на зустріч із ним.
- У вечірньому зверненні 21 липня Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий.
- 22 липня глава держави підписав відповідний указ.
- За словами Зеленського, це рішення стало підсумком консультацій з військовими.
- Подробиці про це кадрове рішення читайте в матеріалі LB.ua «Відмінник навчання, Рубін, новий головком ЗСУ: шість цікавих фактів про Михайла Драпатого».