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Радник глави Військового комітету НАТО висловився про призначення Драпатого головкомом ЗСУ

У співпраці між військовими не буде жодних змін, запевнив посадовець Альянсу.

Радник глави Військового комітету НАТО висловився про призначення Драпатого головкомом ЗСУ
головком ЗСУ Михайло Драпатий
Фото: ЗСУ

Стратегія підтримки України з боку Альянсу залишається чіткою і непохитною попри кадрові зміни.

Про це заявив радник голови Військового комітету НАТО з питань зв'язків із громадськістю та стратегічних комунікацій Джованні Галофоро, передає «Суспільне».

За словами Галофоро, у співпраці між військовими не буде жодних змін, оскільки ротації на посадах відбуваються постійно. 

Посадовець також зазначив, що особисто ніколи раніше не зустрічався з Драпатим, але очікує на зустріч із ним.

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