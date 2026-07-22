На Херсонщині через російський обстріл загинула людина, понад 10 осіб поранені

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На Херсонщині від наслідків російської агресії загинула людина, є поранені. Також пошкоджені будинки та інфраструктура.

Про це повідомляє Херсонська прокуратура.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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За даними слідства, впродовж 22 липня 2026 року армія рф здійснювала обстріли Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів різного типу.

Унаслідок російської агресії одна людина загинула, 12 – дістали травм.

Під ранок ворог атакував у Херсоні житловий будинок – травми, несумісні з життям, отримала місцева жителька.

Також від наслідків застосування росіянами дронів в обласному центрі, Зеленівці та Нововоронцовці постраждало 12 людей. Серед поранених – співробітник поліції.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, маршрутне таксі, агротехніка, легкові автомобілі.