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На Херсонщині через російський обстріл загинула людина, понад 10 осіб поранені

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, маршрутку.

На Херсонщині через російський обстріл загинула людина, понад 10 осіб поранені
наслідки удару по Херсону
Фото: ДСНС України

На Херсонщині від наслідків російської агресії загинула людина, є поранені. Також пошкоджені будинки та інфраструктура.

Про це повідомляє Херсонська прокуратура.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).  

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За даними слідства, впродовж 22 липня 2026 року армія рф здійснювала обстріли Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів різного типу. 

Унаслідок російської агресії одна людина загинула, 12 – дістали травм.

Під ранок ворог атакував у Херсоні житловий будинок – травми, несумісні з життям, отримала місцева жителька. 

Також від наслідків застосування росіянами дронів в обласному центрі, Зеленівці та Нововоронцовці постраждало 12 людей. Серед поранених – співробітник поліції. 

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, маршрутне таксі, агротехніка, легкові автомобілі.

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