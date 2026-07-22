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Зеленський зустрівся з послом США при НАТО Метью Вітакером

Також в Україну прибув командувач Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенант Кертіс Баззард.

Зеленський зустрівся з послом США при НАТО Метью Вітакером
зустріч Володимира Зеленського із американською делегацією
Фото: скриншот відео

До Києва приїхали посол США при НАТО Метью Вітакер і командувач Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенант Кертіс Баззард.

Вони провели зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

За словами глави держави, ішлося про захист українського неба через збільшення постачання перехоплювачів для Patriotʼів у межах PURL. 

«Зараз це ключовий пріоритет, бо масовані російські удари не припиняються. Також обговорили двостороннє оборонне партнерство між США та Україною: реалізацію рішення президента Трампа, ухваленого в Анкарі, про надання Україні ліцензії на виробництво Patriotʼів, а також Drone Deal, яку наші команди зараз опрацьовують. Це має реальний потенціал, і сподіваємось, що скоро вдасться фіналізувати», - зазначив Зеленський, додаши, що «ми вже підписали один документ». 

В ОПУ додали, що зараз є можливість відправляти українські дрони до США для випробувань.

Президент також вручив Баззарду орден «За заслуги» III ступеня. 

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