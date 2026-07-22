Держетнополітики підтвердила афілійованість Почаївської лаври з російською православною церквою

Дослідження підтвердило, що статут Лаври засвідчує належність монастиря до структури Київської митрополії УПЦ.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті встановила ознаки афілійованості Почаївської лаври з російською православною церквою, діяльність якої заборонена в Україні.

Про це ідеться у повідомленні відомства.

"Державна служба України з етнополітики та свободи совісті завершила дослідження щодо наявності ознак афілійованості Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні", – ідеться у повідомленні.

Реклама

За результатами дослідження встановлено, що такі ознаки наявні.

Як повідомили у ДЕСС, Почаївська Свято-Успенська лавра є структурним підрозділом Української православної церкви та входить до складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до українського законодавства визнана афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ) – іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

Також дослідження підтвердило, що статут Лаври та документи, які регулюють її діяльність, засвідчують належність монастиря до структури Київської митрополії УПЦ.

Окрім цього, встановлено, що Статут Російської православної церкви передбачає входження керівника Почаївської Свято-Успенської лаври до статутних органів управління РПЦ.

Відповідний наказ ДЕСС видано на підставі законів України "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" та Порядку проведення відповідного дослідження, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення прийнято за результатами дослідження, яке тривало з 24 червня 2026 року відповідно до вимог чинного законодавства.

Почаївська лавра розташована в Тернопільській області. Це найбільша православна святиня Волині.

Оренда лаври московським патріархатом діє до 2052 року, але цьогоріч міністерство культури створило комісію для перевірки використання об'єктів лаври.

Також Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити проєкт постанови (9179) про звернення до Кабміну із пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври. У комітеті зазначили, що МП отримав державне майно в безкоштовне користування і туди не допускали міністерські перевірки та громадський контроль.

Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, шість із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.