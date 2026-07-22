Через російські удари Корюківський район залишився без світла.

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У Корюківському районі Чернігівської області повністю зникло електропостачання після російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Сновську.

Про це повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

За його словами, російські війська завдали трьох ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Сновську, що призвело до знеструмлення населених пунктів усього району.

Відновлення електропостачання розпочнуть після того, як це дозволить безпекова ситуація.