У Корюківському районі Чернігівської області повністю зникло електропостачання після російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Сновську.
Про це повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.
За його словами, російські війська завдали трьох ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Сновську, що призвело до знеструмлення населених пунктів усього району.
Відновлення електропостачання розпочнуть після того, як це дозволить безпекова ситуація.
- Російська армія вдарила сьогодні по трьох районах Харкова, є шестеро постраждалих. Внаслідок влучання виникла пожежа, горить вантажний автомобіль.