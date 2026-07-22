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У ДСНС розповіли, скільки людей потонуло в Києві з початку року

Показник смертності на воді перевищив минулорічний удвічі.

У ДСНС розповіли, скільки людей потонуло в Києві з початку року
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС Києва

На водоймах Києва з початку 2026 року вже загинули 34 людини, серед них – троє дітей. Сумну статистику оприлюднили у пресслужбі ДСНС.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року вода забрала життя 17 людей.

Рятувальники закликали звернути увагу людей, які відпочивають на воді, на те, що може коштувати їм життя.

  • Плавайте тільки в місцях, визначених і забезпечених для купання місцевими органами влади.
  • Не заходьте у воду в стані алкогольного спʼяніння – алкоголь знижує координацію та здатність адекватно оцінювати спокій. 
  • Не переоцінюйте власні сили та не запливайте далеко.
  • Уважно стежте за дітьми – не залишайте їх біля води без нагляду навіть на кілька хвилин.
  • Дізнайтеся, як надавати домедичну допомогу у разі утоплення.

Що відомо про останні трагедії на воді в Україні

  • У червні, за підрахунками ДСНС, у водоймах загинули 144 людини, з них 35 – діти. Це значно більше, ніж у минулому році.
  • На Вінниччині у місцевому ставку загинув 17-річний юнак. В Одесі з моря витягнули тіло 35-річного чоловіка. Ще одна трагедія у Вінницькій області – там з купання у місцевому ставку не повернувся 15-річний хлопець. Його до ночі шукали рятувальники, а вранці тіло виявили місцеві рибалки.
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