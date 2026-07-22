У ДСНС розповіли, скільки людей потонуло в Києві з початку року

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На водоймах Києва з початку 2026 року вже загинули 34 людини, серед них – троє дітей. Сумну статистику оприлюднили у пресслужбі ДСНС.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року вода забрала життя 17 людей.

Рятувальники закликали звернути увагу людей, які відпочивають на воді, на те, що може коштувати їм життя.

Плавайте тільки в місцях, визначених і забезпечених для купання місцевими органами влади.

Не заходьте у воду в стані алкогольного спʼяніння – алкоголь знижує координацію та здатність адекватно оцінювати спокій.

Не переоцінюйте власні сили та не запливайте далеко.

Уважно стежте за дітьми – не залишайте їх біля води без нагляду навіть на кілька хвилин.

Дізнайтеся, як надавати домедичну допомогу у разі утоплення.

Що відомо про останні трагедії на воді в Україні