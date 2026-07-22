До однієї з херсонських лікарень доправлено 61-річного чоловіка в стані середньої тяжкості.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми внаслідок атаки ворожого безпілотника на мікроавтобус у Центральному районі.
Медики надають потерпілому необхідну допомогу та продовжують обстеження.
Оновлено. Пізніше стало відомо, що співробітники поліції доправили до лікарні 48-річного херсонця, якого російські окупанти атакували з дрона в Корабельному районі.
У чоловіка, попередньо, - мінно-вибухова травма. Триває дообстеження.
- Раніше стало відомо, що троє жителів Зеленівки Херсонської області постраждали внаслідок атаки ворожого безпілотника на трактор.