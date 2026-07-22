Окупанти вдарили по Центральному та Корабельному районах.

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До однієї з херсонських лікарень доправлено 61-річного чоловіка в стані середньої тяжкості.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми внаслідок атаки ворожого безпілотника на мікроавтобус у Центральному районі.

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Медики надають потерпілому необхідну допомогу та продовжують обстеження.

Фото: Херсонська МВА

Оновлено. Пізніше стало відомо, що співробітники поліції доправили до лікарні 48-річного херсонця, якого російські окупанти атакували з дрона в Корабельному районі.

У чоловіка, попередньо, - мінно-вибухова травма. Триває дообстеження.