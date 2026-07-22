На Херсонщині є постраждалі внаслідок атаки російського дрона на трактор (оновлено)

Жінка та два чоловіки отримали мінно-вибухові травми.

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Двоє жителів Зеленівки Херсонської області постраждали внаслідок атаки ворожого безпілотника на трактор.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

До лікарні їх доставили правоохоронці.

66-річна жінка та чоловік 50 років отримали мінно-вибухові травми.

Медики надають потерпілим необхідну допомогу та продовжують дообстеження.

Оновлено. Пізніше стало відомо, що 65-річний місцевий житель отримав вибухову травму та уламкові поранення спини. Медики надали потерпілому необхідну допомогу. Далі він лікуватиметься амбулаторно.