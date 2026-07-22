На Херсонщині є постраждалі внаслідок атаки російського дрона на трактор (оновлено)

Двоє жителів Зеленівки Херсонської області постраждали внаслідок атаки ворожого безпілотника на трактор.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
До лікарні їх доставили правоохоронці.
66-річна жінка та чоловік 50 років отримали мінно-вибухові травми.
Медики надають потерпілим необхідну допомогу та продовжують дообстеження.
Оновлено. Пізніше стало відомо, що 65-річний місцевий житель отримав вибухову травму та уламкові поранення спини. Медики надали потерпілому необхідну допомогу. Далі він лікуватиметься амбулаторно.
- Росія від початку доби вбила в Херсоні одну людину і поранила двох. Минулої доби від російських обстрілів одна людина загинула, 11 дістали поранень.