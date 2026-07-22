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Український F-16 вперше збив російський винищувач у повітряному бою

Йдеться про російський винищувач Су-35, який ворог втратив 8 липня. 

Український F-16 вперше збив російський винищувач у повітряному бою
Ілюстративне фото
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Український винищувач F-16 вперше здобув перемогу в повітряному бою, збивши російський літак.

Про це повідомив Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті.

Генерал не уточнив тип російського літака, а також не розкрив місце, дату чи обставини повітряного бою.

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Водночас, він зазначив, що за останні кілька років Україна значно посилила можливості протиповітряної оборони, що й дозволило більш ефективно використовувати F-16 у складі Повітряних сил.

"Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони", - сказав Кейн. 

Як повідомляє Мілітарний, йдеться про російський винищувач Су-35, який ворог втратив 8 липня. Російські пропагандистські канали тоді почали розповсюджувати інформацію, що збиття російського літака відбулося нібито з ЗРК Patriot, коли винищувач "відволікся на повітряний бій з українськими літаками". Втім, ніякого підтвердження цього не було.

F-16 у складі Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ використовують винищувачі F-16 як для перехоплення повітряних цілей, як-от ракети чи дрони, так і для ударів по наземних цілях з використанням високоточного озброєння.

Загалом, Україна має отримати близько 100 винищувачів F-16, основними постачальниками яких є європейські держави. Літаки надходять зі складу повітряних сил Норвегії, Бельгії, Данії та Нідерландів, перед тим пройшовши відповідний ремонт та модернізацію.

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