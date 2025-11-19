Повітряні Сили: на рахунку F-16 понад 1300 перехоплених повітряних цілей

Також пілоти F-16 уразили більше 300 наземних цілей.

Пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ розповіла про успіхи українських пілотів винищувачів F-16.

“Впроваджуючи власні інноваційні підходи до ведення повітряних та протиповітряних боїв, українські екіпажі демонструють стабільно високі результати під час відбиття атак противника”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на рахунку пілотів F-16 понад 1300 перехоплених повітряних цілей.

Зокрема, під час відбиття удару росіян 19 листопада пілотами F-16 та Mirage-2000 було збито щонайменше 10 крилатих ракет.

Крім місій з протиповітряної оборони, ці винищувачі активно застосовуються для авіаційної підтримки військ. Пілоти F-16 уразили більше 300 наземних цілей, знищили сотні одиниць ворожої техніки, командні пункти, пункти управління БпЛА, склади боєприпасів та логістику ворога.