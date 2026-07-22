За минулу добу на фронті відбулося 219 боєзіткнень

Ворог також завдав двох ракетних ударів і здійснив 92 авіаційних удари.

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Розпочалася 1610 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 219 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 92 авіаційних удари, скинувши 285 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9963 дрони-камікадзе та здійснив 3309 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Гоптівки, Лимана, Ізбицького, Козачої Лопані, Графського, Артільного.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Зарічного, Новоселівки та в бік Шийківки, Лимана, Ставків й Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 27 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Миколаївки, Малинівки, Оріховатки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районах населених пунктів Часів Яр, Міньківка, Маркове та у бік Іжевки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яру, Софіївка та в бік Довгої Балки, Вільного, Новопавлівки, Торецького й Кучерового Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах Удачного, Родинського, Гришиного та у бік Василівки, Новопавлівки, Білицького, Світлого, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Сергіївки.

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На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 12 атак у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Косівцевого та Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Малих Щербаків та Степногірська.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління БпЛА, три райони зосередження живої сили, два пункти управління та три інші важливі об’єкти російських загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також знешкоджено два танки, чотири бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 11 наземних робототехнічних комплексів, 1610 безпілотних літальних апаратів, 355 одиниць автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога.