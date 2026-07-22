​Російський агент готував теракт у центрі Миколаєва. Його затримала СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла теракту, який готували у центральному районі Миколаєва. Про деталі ймовірного злочину повідомила Служба безпеки України.

Росіяни завербували мобілізованого чоловіка з Баштанського району. Його запримітили ворожі спецслужби, коли він самовільно залишив свою військову частину і почав шукати «легких» грошей в інтернеті.

Завдання агента було закласти саморобну вибухівку під автомобіль військового Сил оборони. З чоловіком окупанти провели інструктаж і доручили йому розвідати ситуацію. Далі зловмисник отримав координати схрону, де і забрав саморобну бомбу.

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Це було не єдине завдання, яке агент отримав від своїх кураторів. Він мав долучитись до підпільної реєстрації терміналу Starlink, що мав згодом працювати на росіян. Чоловік оформив пристрій на себе і передав дані ворогу. Цю інформацію росіяни мали використати для коригування атак на півдні.

Згодом він спробував організувати цілу мережу реєстрації Starlink, залучивши до цього свою дружину та з десяток наркозалежних. Останні мали працювати «за дозу».

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Завербований росіянами агент перебуває під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про викриття завербованих Росією агентів?