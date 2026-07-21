Правоохоронці заявили про викриття ще 6 «ухилянтських» схем, затримали 15 підозрюваних

Служба безпеки, ДБР та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України. Затримали 15 підозрюваних.

Як розповіли у СБУ, затриманими є люди, які за хабарі сприяли в уникненні призову через фіктивне працевлаштування, підроблені документи та втечу за кордон поза пунктами пропуску.

На Сумщині контррозвідка та слідчі Головного слідчого управління СБУ ліквідували міжрегіональну схему оформлення військовозобовʼязаних «викладачами» фіктивного приватного навчального закладу. Використовуючи фейкове працевлаштування, клієнти оформлювали відстрочку від мобілізації. Такою «послугою» скористалися понад 200 військовозобов’язаних. Наразі затримали 8 організаторів оборудки разом із директоркою фіктивної установи.

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Фото: СБУ Знайдені докази

У Харкові викрили адвоката, який за хабарі організовував працевлаштування на місцеве підприємство критичної інфраструктури. Встановили, що «новоприбулі працівники» навіть не з’являлись на робочих місцях, а фальшиві трудові книжки використовували для оформлення відстрочки від мобілізації.

У Рівному затримали представника експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), який разом зі спільниками фальсифікував історії хвороб мобілізованих, щоб потім оформлювати медичні довідки про непридатність до військової служби. Фігуранти «підтверджували» наявність тяжких захворювань та безпідставно встановлювали інвалідність ІІІ групи.

У Черкаській області затримали ділка, який за гроші допомагав отримати статус опікуна та у такий спосіб «відкосити» від мобілізації. Для цього фін залучав знайомих посадовців ВЛК для підроблення медвисновків родичам військовозобов’язаних про потребу у постійному догляді.

На Івано-Франківщині СБУ та ДБР викрили трьох фігурантів, які переправляли військовозобовʼязаних через державний кордон до сусідньої країни Євросоюзу. Маршрут втечі пролягав через гори в обхід контрольно-пропускних постів.

У Дніпропетровській області затримали блогера із Самарівського району, який «зливав» у месенджер пункти базування та напрямки руху мобільних груп ТЦК і правоохоронців. Для поширення закритого контенту фігурант використовував власний телеграм-канал з аудиторією понад 1,5 тис. користувачів.

Фото: СБУ Один із затриманих

Наразі затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

чч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.