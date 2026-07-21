Головне за ніч та ранок вівторка, 21 липня: удар по багатоповерхівці та ТЦ в Сумах, майже 220 боєзіткнень, атака дронів на Росію

Нічна повітряна атака , 217 бойових зіткнень, бої на Покровському та Слов’янському напрямках, ворожі обстріли, ексгумаційні роботи на Волині.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Минулої ночі газовоз LPG Gas Lisbon, що йшов під прапором Ліберії, зазнав удару за межами територіальних вод Румунії, приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя. Поранені троє моряків, повідомив румунський президент Нікушор Дан.

Невдовзі після інциденту до місця події прибули два судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі, які евакуювали весь екіпаж, включно з трьома пораненими моряками. Усіх безпечно доставили на берег.

«Державні органи Румунії приведені в стан підвищеної готовності та з'ясовують обставини, причини й відповідальних за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є наслідком незаконної агресивної війни Російської Федерації проти України», – розповів Дан і додав, що судно вийшло з порту Александрія у Єгипті і прямувало до українського порту Рені.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 217 зіткнень.

Учора найбільше боїв пройшло на Словʼянському (30) та Покровському (29) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1370 солдатів, 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 431 900 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російська армія атакувала в Сумах дев'ятиповерховий житловий будинок. Загоряння виникло на першому поверсі, мешканців евакуювали. Поранення отримали шестеро людей, зокрема чотири дитини.

Також ворожий обстріл спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі. Щойно рятувальники почали її гасити, як Росія атакувала повторно, розповіли в ДСНС. «Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль та один транспортний засіб ДСНС пошкоджено», – йдеться у повідомленні.

Ворог, починаючи із 18:00 вчорашнього дня, атакував 58 ударними БпЛА типу Shahe, зокрема і реактивними, Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Дрони запускали із напрямків Курськ, Орел у РФ, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО збила та знешкодила 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Російське міністерство оборони заявило про відбиття української дронової атаки. Згідно з повідомленням МО країни-агресорки, над окупованим Кримом, Азовським і Чорним морями та російськими регіонами збили 209 дронів.

ППО працювала над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою, Калузькою, Курською, Ростовською, Рязанською областями, Московським регіоном, Краснодарським і Ставропольським краями. У пабліках поширили відео масштабної пожежі в Липецькій області, де оголошували ракетну небезпеку, передає канал ASTRA.

OSINT-ери стверджують, що загоряння сталося між ТЕЦ-2 і Новолипецьким металургійним комбінатом.

Ракетну небезпеку оголошували й у Волгограді.

За інформацією видання Politico, отриманою від чиновників у Вашингтоні, восени директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Пател планує поїздку до Росії.

Незвичний візит очільника одного з ключових силових відомств Америки до країни-агресора має відбутися 14-15 жовтня, а у програмі відвідування Москви та Санкт-Петербурга. Очікується, що Патела прийматиме верхівка ФСБ. В адміністрації Дональда Трампа відмовляються називати причину поїздки директора ФБР у ворожу країну.

У Києві підвищать тариф на водопостачання, для родини з трьох людей вартість зросте на 200-300 гривень.

Реклама

Місто відмовилося встановлювати вартість, яку обґрунтували в Київводоканалі, але тариф все одно переглянуть.

Подробиці – в новині.

У Волі-Островецькій Волинської області (нині це Рівненська громада Ковельського району) від початку липневих ексгумаційних робіт знайшли рештки 38 загиблих. Це одна братська могила.

Розташування решток вказує на те, що їх кидали яму недбало. Останки лежать хаотично, слідів трун і ящиків не виявили, повідомило польське Бюро пошуку й ідентифікації при Інституті національної пам'яті. «На багатьох з решток (особливо на черепах) видно сліди дуже сильних ушкоджень. У ямі знаходять особисті речі, зокрема медальйони й хрестики, а також елементи одягу (пряжки, ґудзики, елементи прикрас)», – йдеться у повідомленні.

Фахівці працюють над розкриттям верхнього шару поховання. Вилучати останки почнуть після повного розкопування скелетів.

Дозвіл на проведення ексгумації українська сторона надала на початку червня цього року. Роботи тривають з 13 липня і за планом завершаться 7 серпня цього року.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!