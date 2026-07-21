Міністр оборони Польщі: Росія може використати перехоплені українські дрони для провокацій

У Варшаві кажуть, що у російських військових вже достатньо дронів, які можна ідентифікувати як українські. Під загрозою провокаційних дій, ймовірно, є саме територія Польщі.

У Польщі побоюються, що Росія може організувати провокацію з допомогою перехоплених українських дронів.

Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Він зазначив, що загрозу бачать не лише у Варшаві, про це повідомили і партнери – країни Балтії, Фінляндія, Румунія.

Сценарій атаки під «чужим прапором» може зачепити весь східний фланг НАТО. Через загрозу у Польщі зберуть на засідання урядовий комітет з питань безпеки. За словами Косіняка, Росія не тільки не відмовляється від ескалації, а й постійно її нарощує. Йдеться не лише про військову сферу, а й про інформаційну війну.

Лише протягом тижня російські літаки кілька разів перехоплювали над Балтійським морем винищувачі країн НАТО. Тим часом Польща змушена регулярно відбивати кібератаки та виправляти випадки втручання у роботу GPS.