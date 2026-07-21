Пентагон розповів про втрати пораненими у новій стадії війни з Іраном

У міністерстві війни відповіли на закиди ЗМІ щодо приховування наслідків бойових дій для військовослужбовців.

Речник міністерства війни Сполучених Штатів Шон Парнелл оприлюднив офіційну інформацію про поранених під час бойових дій, що сталися після відновлення війни на Близькому Сході.

Як пише CNN, у Пентагоні заявили про "приблизно 100 військовослужбовців", які постраждали з 7 липня за останні два тижні. Більшість зафіксованих випадків стосуються контузій та струсу мозку.

У відомстві наголошують, що 96% бійців, які зазнали травм різного ступеню, вже повернулися до виконання своїх обов'язків.

Зазвичай Пентагон не розкриває дані щодо втрат американських збройних сил. Але виняток було зроблено на тлі скандалу щодо звинувачень міністерства у приховуванні десятків випадків поранень через ведення війни проти Ірану.

В оборонному відомстві наполягають на тому, що відсутність повідомлень в реальному часі про загиблих та поранених потрібна для того, щоб захистити військовослужбовців та не допомагати ворогу.