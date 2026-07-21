Пошук жертв Волинської трагедії: в липні в братській могилі в Ковельському районі знайшли рештки понад 30 людей

Розкопки триватимуть до 7 серпня, після чого скелети передадуть для досліджень.

У Волі-Островецькій Волинської області (нині це Рівненська громада Ковельського району) від початку липневих ексгумаційних робіт знайшли рештки 38 загиблих. Це одна братська могила.

Розташування решток вказує на те, що їх кидали яму недбало. Останки лежать хаотично, слідів трун і ящиків не виявили, повідомило польське Бюро пошуку й ідентифікації при Інституті національної пам'яті.

«На багатьох з решток (особливо на черепах) видно сліди дуже сильних ушкоджень. У ямі знаходять особисті речі, зокрема медальйони й хрестики, а також елементи одягу (пряжки, ґудзики, елементи прикрас)», – йдеться у повідомленні.

Фахівці працюють над розкриттям верхнього шару поховання. Вилучати останки почнуть після повного розкопування скелетів.

Роботи в Островках і Волі-Островецькій проводить міждисциплінарна команда з фахівців Інституту національної пам'яті, підприємства «Волинські старожитності», за підтримки представника Медичного університету у Вроцлаві, а також за участі Міністерства культури і національної спадщини та консульства Республіки Польща в Луцьку. Дозвіл на проведення ексгумації українська сторона надала на початку червня цього року. Роботи тривають з 13 липня і за планом завершаться 7 серпня цього року.

Розкопки в Волинській області на території двох колишніх сіл мають на меті знайти тіла польських жертв, що загинули в 1943 році під час Волинської трагедії. Пошук зосередять у місцях, де в квітні виявили рештки. Це братська могила в Волі-Островецькій, братська могила біля фундаменту колишньої школи в Островках і окреме поховання навпроти цвинтаря.