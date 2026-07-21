Завтра по всій території Польщі оголосять 12-ти годинну повітряну тривогу

В країні заплановані навчання з вмикання сирен екстреного режиму.

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У вівторок, 21 липня, по всій території Польщі дванадцять годин лунатимуть сирени. В країні пройдуть масштабні випробування звукових сигналів в рамках навчань «Тривога-26».

Про це повідомляє Interia Wydarzenia.

Навчання розпочнуться о 7:00 ранку та триватимуть до 19:00. Усі поляки отримали відповідне повідомлення із закликом "Зберігати спокій!"

Метою навчань є перевірка практичного використання систем оповіщення та сповіщення населення. Випробування не становлять реальної загрози.

За даними видання, буде подано два акустичні сигнали тривоги: оголошення тривоги – модульований звук сирени тривалістю три хвилини, та скасування тривоги – безперервний монотонний звук сирени тривалістю три хвилини.