Євросоюз оштрафував AliExpress на 550 мільйонів євро

Зазначається, що платформа не виконала свого зобов'язання згідно із Законом ЄС про цифрові послуги.

"вропейська комісія оштрафувала AliExpress на 550 мільйонів євро за порушення зобов'язань щодо ретельної оцінки та зменшення ризиків, пов'язаних з продажем незаконних, небезпечних або контрафактних товарів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Зазначається, що AliExpress не виконав свого зобов'язання згідно із Законом ЄС про цифрові послуги.

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Пресслужба пояснює, що платформа неналежним чином оцінила, чи має достатньо персоналу для перевірки потенційно незаконних товарів, та переоцінила ефективність своєї системи щодо їх виявлення та видалення.

Єврокомісія написала, що в AliExpress також неадекватно оцінили, як її рекомендаційні та рекламні системи посилюють поширення незаконних товарів. Тестування ЄС показало, що багато незаконних товарів рекомендувалися або рекламувалися споживачам, перш ніж вони ефективно видалялися.

Компанія також не змогла належним чином оцінити, наскільки добре її система модерації запобігає ризику появи або повторної появи незаконних товарів на платформі.

Зазначається, що штраф було розраховано з урахуванням характеру порушень та їх тривалості, а саме - щонайменше до червня 2025 року, коли Європейська комісія опублікувала попередні висновки проти AliExpress.

Тепер AliExpress має час до 20 жовтня 2026 року, щоб подати план дій щодо усунення порушень. Європейська рада з цифрових послуг матиме один місяць для того, щоб зробити власний висновок. Після цього Єврокомісія матиме ще місяць, щоб ухвалити остаточне рішення та встановити термін для його виконання.

Невиконання рішення про невідповідність може призвести до періодичних штрафних виплат.