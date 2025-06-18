Єврокомісія звинуватила AliExpress у «системному збої» через нелегальні товари

Компанія вже погодилась, зокрема, усунути так звані «приховані посилання».

Європейська комісія звинуватила китайський інтернет-магазин AliExpress у «системному провалі» із запобігання продажу нелегальної та небезпечної продукції на своїй платформі, передає The Guardian.

У ЄС із цього приводу у березні почалося розслідування, його висновки оприлюднили 18 червня.

За інформацією регуляторів, AliExpress не вживає достатніх заходів для запобігання розповсюдженню контрафактного одягу, небезпечних іграшок та інших заборонених товарів. Компанія, яка налічує близько 104 мільйонів користувачів щомісяця в ЄС, нібито не виділяє достатньо ресурсів на модерацію вмісту.

«Загальні заходи, які вони вживають для запобігання поширенню нелегальної продукції, не працюють належним чином — це свідчить про системний збій», — заявив представник ЄС.

Єврокомісія наголосила, що оприлюднені висновки є попередніми, і остаточне рішення буде ухвалене після отримання відповіді від компанії. Якщо звинувачення підтвердяться, AliExpress можуть оштрафувати на суму до 6% світового обороту відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (DSA).

Водночас, за інформацією Брюсселя, компанія вже погодилась усунути так звані «приховані посилання», які перенаправляли користувачів до заборонених товарів, зокрема, медичних препаратів, добавок і порнографічного контенту.

AliExpress також пообіцяв збільшити прозорість рекламних систем та надати дослідникам доступ до даних.

«Комісія визнала наш відповідальний підхід до забезпечення високого рівня захисту прав споживачів», — заявили в компанії. «Ми продовжимо співпрацю з Єврокомісією для вирішення залишкових питань щодо виконання DSA».

Розслідування проводиться в межах DSA, що покладає найсуворіші вимоги на великі онлайн-платформи з понад 45 мільйонами користувачів, зокрема Amazon, Google, Meta та X.