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Reuters: ціни на нафту почалися знижуватися на шостий день збройного конфлікту між Іраном та Ізраїлем

Сьогодні вранці барель нафти Brent коштував $75,52.

Reuters: ціни на нафту почалися знижуватися на шостий день збройного конфлікту між Іраном та Ізраїлем
Фото: EPA/UPG

У середу, 18 червня, вартість нафти дещо знизилася після зростання на 4% напередодні, передає Reuters.

Ринки зважують ризики перебоїв у постачанні через загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем і очікування рішення Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок.

Вранці ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 93 центи, або 1,2%, до 75,52 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 88 центів, також на 1,2%, до 73,96 долара за барель.

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Найбільші побоювання ринку пов’язані з можливими перебоями у транспортуванні нафти через Ормузьку протоку, якою проходить п’ята частина світових морських поставок. Іран, як третій за обсягами видобутку член ОПЕК (3,3 млн барелів/добу), потенційно може компенсуватися запасами інших країн картелю, зазначають аналітики Fitch.
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