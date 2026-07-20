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Біля узбережжя Гаяни у Південній Америці перекинувся пором, шукають понад 30 осіб

Аварію розслідують. У двох членів екіпажу виявили позитивний результат тесту на канабіс.

Біля узбережжя Гаяни у Південній Америці перекинувся пором, шукають понад 30 осіб
На борту перебувало понад 130 людей
Фото: kaieteurnewsonline.com

Біля узбережжя Гаяни у Південній Америці перекинувся пором, на борту якого було щонайменше 133 осіб, пише DW.

Пором MV Barima прямував у суботу зі столиці Джорджтауна до Порт-Кайтуми.

Водночас в уряді заявили, що список людей на борту не “відображає справжню кількість пасажирів” і точна кількість людей, яких розшукують, – невідома.

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Членів родин та близьких попросили звернутися до посадовців, щоб створити офіційний підрахунок зниклих безвісти.

Наразі вдалося врятувати 67 людей. Серед них: 41 чоловік, 11 жінок, шість хлопчиків та дев'ять дівчаток. Пошукова операція триває.

Прем'єр-міністр країни Марк Філліпс заявив, що слідчі розслідують інцидент. Відомо, що у двох членів екіпажу виявили позитивний результат тесту на канабіс.

Судно, яке проходило технічне обслуговування у 2024 році й мало пройти інспекцію пізніше цього року, задекларувало 268 тонн вантажу при вантажопідйомності у 284 тонни. Пором мав ліцензію на перевезення понад 300 пасажирів і був оснащений 250 рятувальними жилетами, шістьма надувними та двома жорсткими рятувальними плотами.

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