Армія визнала, що конвой “потрапив у засідку, влаштовану збройними терористичними групами”

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Щонайменше 50 малійських солдатів загинули внаслідок нападу туарегських сепаратистів та джихадистів, які залишали стратегічне північне місто Анефіс.

Про це повідомляє France24.

Напад на армійський конвой стався в суботу після тижнів боїв, в яких обидві сторони намагалися взяти місто під контроль.

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Бойовики з туарегського сепаратистського руху FLA та пов'язаного з Аль-Каїдою "Угруповання підтримки ісламу та мусульман" (JNIM) ненадовго захопили місто та оточили військову базу, яку використовували малійська армія та російські воєнізовані формування з “Африканського корпусу”.

JNIM та FLA взяли на себе відповідальність за напад.

“Попередні дані про втрати внаслідок нападу надзвичайно великі – понад 50 солдатів загинули та щонайменше 24 полонені”, – повідомив AFP місцевий чиновник, близький до хунти.

За його словами, це був найсмертоносніший напад, якого зазнала малійська армія за останні роки.

Російські воєнізовані формування, що підтримують армію, вже прибули до їхнього пункту призначення у міста Гао, коли стався напад, і не зазнали жодних втрат.

Вчора армія визнала, що конвой “потрапив у засідку, влаштовану збройними терористичними групами”, не надавши даних про втрати.