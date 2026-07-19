Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСвіт

50 малійських солдатів загинули внаслідок нападу джихадистів

Армія визнала, що конвой “потрапив у засідку, влаштовану збройними терористичними групами”

50 малійських солдатів загинули внаслідок нападу джихадистів
Бойовики JNIM у пустелях північного Малі
Фото: longwarjournal.org

Щонайменше 50 малійських солдатів загинули внаслідок нападу туарегських сепаратистів та джихадистів, які залишали стратегічне північне місто Анефіс.

Про це повідомляє France24.

Напад на армійський конвой стався в суботу після тижнів боїв, в яких обидві сторони намагалися взяти місто під контроль.

Реклама

Бойовики з туарегського сепаратистського руху FLA та пов'язаного з Аль-Каїдою "Угруповання підтримки ісламу та мусульман" (JNIM) ненадовго захопили місто та оточили військову базу, яку використовували малійська армія та російські воєнізовані формування з “Африканського корпусу”.

JNIM та FLA взяли на себе відповідальність за напад.

“Попередні дані про втрати внаслідок нападу надзвичайно великі – понад 50 солдатів загинули та щонайменше 24 полонені”, – повідомив AFP місцевий чиновник, близький до хунти.

За його словами, це був найсмертоносніший напад, якого зазнала малійська армія за останні роки.

Російські воєнізовані формування, що підтримують армію, вже прибули до їхнього пункту призначення у міста Гао, коли стався напад, і не зазнали жодних втрат.

Вчора армія визнала, що конвой “потрапив у засідку, влаштовану збройними терористичними групами”, не надавши даних про втрати.

  • Малі перебуває під владою військового уряду з часів двох поспіль державних переворотів у 2020 та 2021 роках. Хунті не вдається виконати обіцянку та відновити безпеку після років джихадистського й сепаратистського безладу.
  • Минулого тижня на півночі Малі атакували конвой, що перевозив малійських солдатів та бійців російського воєнізованого Африканського корпусу.
  • У Малі новий російський військовий підрозділ, який замінив ПВК “Вагнера”, вчиняє злочини, об'єднуючись з місцевими військовими, включно з викраданням, зґвалтуванням та обезголовленням людей. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies